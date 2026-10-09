Euronext profite d'un relèvement d'objectif chez Deutsche Bank

Euronext s'inscrit en hausse vendredi à la Bourse de Paris dans le sillage d'un relèvement d'objectif des analystes Deutsche Bank, qui relèvent leur cible de 184 à 192 euros tout en renouvelant leur recommandation d'achat. Vers 15h15, le titre de l'opérateur boursier avance de 0,9% à 163,2 euros, une progression globalement en ligne avec celle de l'indice CAC 40.
L'intermédiaire justifie sa décision par l'arrivée des mois d'automne, souvent synonymes de regain de volatilité sur les marchés financiers.
Dans ce contexte, il explique continuer d'apprécier les fournisseurs d'infrastructures, qu'il considère comme les valeurs financières les mieux à même de résister aux aléas boursiers.
Mieux encore, DB dit prévoir de bons, voire très bons, résultats de 3e trimestre accompagnés de révisions à la hausse des objectifs de Deutsche Börse et Euronext (et potentiellement pour LSEG aussi), ainsi que l'officialisation d'un nouveau programme de rachat d'actions chez Euronext, qui reste sa valeur préférée dans le secteur, suivie de près par Deutsche Börse.
Deutsche Bank, également à l'achat sur le titre de l'opérateur boursier, relève par ailleurs son objectif sur ce dernier, porté de 305 à 313 euros.
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