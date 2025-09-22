Euronext, plus forte hausse du CAC 40 à la mi-séance du lundi 22 septembre 2025

(AOF) - Euronext (+1,98% à 134,20 euros)

Euronext rebondit. Le groupe a annoncé le lancement des premiers contrats futures de taille réduite sur les principales obligations d'État européennes. Les nouveaux mini-futures portent sur l'OAT 10 ans, le Bund, le Bono et le BTP, ainsi que le tout premier BTP 30 ans. Cotés sur le marché Euronext Derivatives Milan, ces mini-futures présentent une valeur notionnelle de 25 000 euros.

Les points forts de la valeur

- Première place financière européenne créée en 2000, présente dans 18 états, regroupant les marchés régulés d’Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Milan, Oslo et Paris, ainsi que plusieurs plateformes ;

- Revenus de 1,6 Md€, répartis entre les transactions pour 34 %, la conservation & règlement-livraison pour 25 %, les services de cotation pour 14 %, les services de données avancées pour 15 %, les solutions technologiques pour 7 %… ;

- Ambition de croissance fondée sur 1 socle et 3 piliers :

- numéro 1 européen des infrastructures de marché,

- renforcement de la place de n° 1 européen dans les transactions, extension des services de négociation & compensation, ;accélération des activités non-liées aux volumes ;

- Capital ouvert dont 23,44 % détenu par 5 actionnaires de référence : Caisse des dépôts (8,04 %), Cassa Depositi e Prestiti (8,04 %), Federale participatie (5,31 %), Intesa San Paolo (1,54 %) et ABN Amro (0,52 %) ;

- Société de droit néerlandais, Piero Novelli présidant le conseil de 10 administrateurs, Stéphane Boujnah étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires « Innovate for growth 2027 » :

- renforcement des 3 points forts –présence sur toute la chaîne de valeur, capacités d’intégration –telle la migration des centres de données à Bergame et des cash & dérivés vers la plateforme Optiq trading-, implantation des solutions de clearing, en forte hausse en 2024, sur tous les marchés européens,

- monétisation des données,

- allocation de capital répartie entre retour aux actionnaires et financement de la croissance, avec un levier de la dette maintenu entre 1 et 4,

- avantages compétitifs tirés de l’innovation et de la digitalisation : plateforme unique de transactions sur marchés régulés, plateforme de trading Optiq et centre de data Green Core…, d’où une marge opérationnelle supérieure à celle des concurrents européens ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2026 sur 2 piliers -réduction de l’empreinte carbone, et offre tournée vers une finance durable :

- élargissement de l’offre d’indices ESG et de véhicules d’investissement ESG –ETF, fonds d’investissements, obligations « vertes », dérivés....;

- accompagnement des émetteurs dans leur transition ESG ;

- Visibilité des résultats et de l’activité supérieure à celle du marché via la montée en puissance ,à 59 % du chiffre d’affaires, des activités non liées aux volumes de transactions;,

- Maintien de la solidité financière : capitaux propres de 4 ,4Mds€, disponibilités de 2,2 Mds€ et dette nette donnant un effet de levier de 1,4, d’où un relèvement de sa notation.

Défis

- Poids et volatilité de la régulation européenne et diversité des réglementations nationales ;

- Intégration du marché commun des dérivés en électricité, Nordic power futures, à partir du 1er semestre 2026 ;

- Evolution du dossier Euroclear, centrale de règlement-livraison qui a refusé les avances d’Euronext, mais avec qui a été conclu un accord de collaboration stratégique ;

- Réponse du marché au lancement des dérivés sur emprunts d’Etat de grands pays européens et du prospectus simplifié pour les introductions en Bourse ;

- Après une hausse de 12,8 % des revenus et de 13,8 % du bénéfice net par action au 1er trimestre 2025, confirmation de l’ambition de « construire les fondations pour atteindre les objectifs 2027 », soit une hausse annuelle de + 5 %.du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation et des investissements entre 4 et 8 % des revenus ;