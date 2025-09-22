La femelle malade, retour en Chine anticipé pour le couple de pandas de Beauval

Huan Huan et Yuan Zi, deux pandas chinois, au zoo de Beauval à Saint-Aignan (Loir-et-Cher), le 17 janvier 2012. ( AFP / Alain JOCARD )

Le célèbre couple de pandas géants arrivé en 2012 au ZooParc de Beauval va retourner en Chine dès novembre prochain, en raison d'une "insuffisance rénale" dont souffre la femelle, nécessitant d'anticiper une possible dégradation de son état de santé.

Ce départ anticipé de deux des quatre pandas présents en France, enjeux diplomatiques entre la France et la Chine, a été décidé "en concertation avec les autorités chinoises", a indiqué à l'AFP Rodolphe Delord, le directeur du parc situé à Saint-Aignan (Loir-et-Cher), affirmant que la femelle conserve "un bon appétit" et "un comportement habituel".

Ces animaux emblématiques et dont les effectifs sont très faibles dans la nature repartiront dans le Centre de conservation de Chengdu, dans le cadre du programme international de conservation, de recherche et de reproduction des pandas géants.

Le séjour de la femelle Huan Huan et du mâle Yuan Zi, principales attractions du seul zoo en France où il est possible d'admirer cette espèce, avait récemment été prolongé jusqu'en janvier 2027.

"Mais la femelle a une insuffisance rénale, une maladie chronique fréquente chez les carnivores vieillissants. Nous préférons donc la transporter vers la Chine avant que ses soucis ne s'aggravent", a détaillé Rodolphe Delord à l'AFP.

Son retour en Chine entraîne de fait celui du mâle, à l'inverse de leurs deux jumelles, âgées de quatre ans, qui restent pour l'heure à Beauval.

- "Malade chronique" -

Les deux pandas, âgés de 17 ans, étaient arrivés en France le 15 janvier 2012 dans un avion spécialement affrété et habillé à leur effigie.

Ils sont depuis suivis de près par des experts français et chinois et bénéficient d'un suivi médical approfondi.

Ce départ en Chine doit s'effectuer "autour du 25 novembre 2025", "afin qu'ils aillent y vivre une retraite paisible".

L'espérance de vie de l'animal, espèce classée "vulnérable" par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), est de 35 ans en moyenne.

Afin de rendre hommage à Huan Huan et Yuan Zi avant leur départ, "un dispositif spécial va être mis en place". Une boîte aux lettres vient d'être installée à destination des visiteurs, pour qu'ils puissent notamment y déposer des mots ou des dessins.

Les animaux se sont imposés comme de vrais enjeux diplomatiques entre les deux pays, signes réguliers d'une véritable "diplomatie du panda", parvenant à donner naissance à trois bébés depuis leur arrivée, une première en France.

Le premier ursidé Yuan Meng né à Beauval en 2017 a quitté la France en 2024, un départ qui s'est fait devant une centaine d'admirateurs et sous haute sécurité.

- "Espèce emblématique" -

"Les jumelles Huanlili et Yuandudu, nées en août 2021, restent pour leur part à Beauval afin de continuer à sensibiliser les visiteurs à la sauvegarde de cette espèce emblématique", a dit le directeur. Elles devaient initialement prendre le chemin de la Chine dès cette année, avant leurs parents.

M. Delord espère "entamer des discussions avec nos amis chinois pour prolonger encore le partenariat (...) et pourquoi pas faire venir d'autres pandas dans le futur".

Un partenariat précieux qui a participé au succès de Beauval et permis la signature d'autres échanges dans le cadre d'accords franco-chinois négociés de longue date.

Le ZooParc a officialisé fin 2024 l'arrivée de trois singes dorés, autres trésors nationaux chinois, alors que Français et Chinois célébraient le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques.

En dehors de Chine, une vingtaine de parcs zoologiques, seulement, possèdent ces plantigrades herbivores, symboles des amitiés diplomatiques de Pékin.

En 2023, le ZooParc et ses 35.000 animaux ont accueilli deux millions de visiteurs et réalisé 113 millions d'euros de chiffres d'affaires.