Euronext ouvre la porte à un rapprochement avec Deutsche Börse

Stéphane Boujnah, le patron d'Euronext, a indiqué au Financial Times être prêt à étudier un rapprochement avec Deutsche Börse, jusqu'à une éventuelle fusion. L'opération pourrait donner naissance à une infrastructure boursière européenne de taille mondiale, malgré d'importants obstacles réglementaires.

Euronext envisage un rapprochement avec Deutsche Börse, son principal rival européen. Son directeur général a déclaré au FT qu'une fusion de leurs activités boursières aurait du sens, même si aucune discussion n'est actuellement engagée entre les deux groupes.

Une alliance réunirait les marchés d'Euronext (Paris, Amsterdam, Milan, Bruxelles, Oslo et Dublin) avec la Bourse de Francfort et Eurex. Stéphane Boujnah y voit un moyen de renforcer la liquidité et de mieux servir les trois premières économies de l'UE : Allemagne, France et Italie.

Le projet reste toutefois exposé aux règles de concurrence européennes, qui ont déjà fait échouer plusieurs tentatives de rapprochement. Le contexte évolue néanmoins : Bruxelles paraît plus disposée à favoriser l'émergence de champions européens capables de rivaliser avec les grands acteurs mondiaux.

Stéphane Boujnah insiste enfin sur une condition : toute opération devra créer de la valeur pour les actionnaires, et non répondre à une impulsion politique. Deutsche Börse confirme de son côté qu'aucune négociation n'est en cours, alors que l'UE débat parallèlement d'une supervision plus centralisée de ses grands marchés financiers.

En Europe, les projets de rapprochement transfrontaliers entre les trois grands, Deutsche Börse, London Stock Exchange et Euronext, se sont toujours heurtés à des obstacles insurmontables, en tout cas jusqu'ici.