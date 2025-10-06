 Aller au contenu principal
Euronext lance une offre sous forme d’échange d’actions sur ATHEX
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 07:33

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense près de Paris

Euronext a annoncé lundi le lancement de son offre publique d'échange volontaire sur toutes les actions d’ATHEX, l’opérateur de la Bourse d’Athènes.

La période d'acceptation prendra fin le 17 novembre et Euronext doit annoncer le 19 novembre les résultats.

L'opérateur boursier dit prévoir de réaliser des synergies de trésorerie annuelles de 12 millions d'euros d'ici la fin 2028 dans le cadre de l'acquisition.

Conformément au modèle fédéral d'Euronext, le PDG d'ATHEX serait proposé pour rejoindre le conseil d'administration d'Euronext, selon un communiqué.

Euronext avait annoncé début juillet être en discussions avec le conseil d’administration d’ATHEX en vue d’une possible acquisition de 100% du capital.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

Fusions / Acquisitions
