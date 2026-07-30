Euronext: L'Ebitda au T2 dépasse les attentes avec la diversification

La bourse Euronext, située dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
Euronext a fait état jeudi d'un bénéfice supérieur aux attentes, porté par la croissance dans toutes les activités de l'opérateur boursier, qui continue de tirer parti de sa stratégie de diversification.
L'Ebitda ajusté a grimpé de 21% sur un an pour atteindre 360 millions d'euros pour la période d'avril à juin, alors que les analystes tablaient sur 332,6 millions dans un consensus compilé par le groupe.
"Nous avons encore renforcé notre position de leader sur les marchés de capitaux européens, grâce à une forte reprise des introductions en bourse et des offres secondaires (...) Les entreprises internationales dont le siège social est situé dans des pays non-membres d'Euronext ont représenté près de la moitié des nouvelles introductions en bourse ", a déclaré le président du directoire, Stéphane Boujnah, dans un communiqué.
Si la hausse du nombre d'introductions en bourse ne s'est pas traduite par une augmentation des recettes issues des nouvelles cotations, les fonds levés grâce aux ventes d'actions secondaires ont plus que doublé par rapport à l'année précédente, pour atteindre plus de neuf milliards d'euros.
La volatilité des marchés a continué de soutenir le "trading", les revenus générés par l'activité de négociation au comptant d'Euronext ayant augmenté d'environ un quart par rapport à l'année précédente.
(Rédigé par Augustin Turpin, avec Mateusz Rabiega et Jakob Van Calster, édité par Benoit Van Overstraeten)
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