Euronext: L'Ebitda au T2 dépasse les attentes avec la diversification

La bourse Euronext, située dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Euronext a fait ‌état jeudi d'un bénéfice supérieur aux attentes, porté par ​la croissance dans toutes les activités de l'opérateur boursier, qui continue de tirer parti de sa stratégie de ​diversification.

L'Ebitda ajusté a grimpé de 21% sur un an pour atteindre 360 ​millions d'euros pour la période ⁠d'avril à juin, alors que les analystes tablaient ‌sur 332,6 millions dans un consensus compilé par le groupe.

"Nous avons encore renforcé notre position ​de leader sur ‌les marchés de capitaux européens, grâce à ⁠une forte reprise des introductions en bourse et des offres secondaires (...) Les entreprises internationales dont le siège social ⁠est situé ‌dans des pays non-membres d'Euronext ont représenté près ⁠de la moitié des nouvelles introductions en bourse ", ‌a déclaré le président du directoire, Stéphane ⁠Boujnah, dans un communiqué.

Si la hausse du nombre ⁠d'introductions en ‌bourse ne s'est pas traduite par une augmentation des recettes ​issues des nouvelles cotations, ‌les fonds levés grâce aux ventes d'actions secondaires ont plus que doublé ​par rapport à l'année précédente, pour atteindre plus de neuf milliards d'euros.

La volatilité des marchés ⁠a continué de soutenir le "trading", les revenus générés par l'activité de négociation au comptant d'Euronext ayant augmenté d'environ un quart par rapport à l'année précédente.

(Rédigé par Augustin Turpin, avec Mateusz Rabiega et Jakob Van Calster, édité par ​Benoit Van Overstraeten)