Euronext inaugure son centre de technologie et de soutien à Athènes
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 07:26
Cette inauguration intervient quelques jours après l'achèvement du rebranding d'Athens Exchange Group en Euronext Athènes, ancrant le marché des capitaux grec dans le modèle fédéral du groupe de bourses paneuropéen.
Ce centre soutiendra le développement, l'exploitation et la résilience de l'infrastructure de marché d'Euronext dans plusieurs pays, renforçant les capacités technologiques du groupe et diversifiant son empreinte opérationnelle en Europe.
Il contribuera aussi à l'intégration continue d'Euronext Athens dans la plateforme paneuropéenne d'Euronext, la migration vers la plateforme de négociation Optiq étant prévue pour juin 2027 et l'intégration post-échange d'ici 2029.
Le centre recrute dans des domaines à forte valeur ajoutée, notamment l'ingénierie logicielle, les données et l'analytique, la cybersécurité et les opérations de marché, avec pour objectif d'être pleinement opérationnel d'ici la fin de 2026.
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