Euronext grimpe, le T1 solide laisse deviner des acquisitions ou rachats d'actions

L'action Euronext ENX.PA grimpe en Bourse mercredi et touche son plus haut depuis juillet 2025, au lendemain de la publication de la publication des résultats du premier trimestre, supérieurs aux attentes, de l'opérateur boursier, qui a bénéficié d'activités de trading plus soutenues et de l'acquisition de la Bourse d'Athènes.

A Paris, vers 09h00 GMT, le titre gagne près de 5% à 147 euros, contre un gain de 0,37% du CAC 40 .FCHI et parmi les meilleures performances de l'indice paneuropéen Stoxx 600

.STOXX .

Le groupe a publié mardi soir un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) ajusté trimestriel en hausse de 16,7% sur un an a 343,2 millions d'euros au premier trimestre, dépassant les 324,5 millions attendus par les analystes dans un consensus compilé par Euronext.

"(L'acquisition) d'ATHEX a toujours semblé être une opération opportune, mais elle se transforme désormais en une véritable aubaine", saluent dans une note les analystes de Jefferies, qui soulignent la contribution particulièrement importante de la Bourse d'Athènes aux activités de trading du groupe.

Les analystes de Deutsche Bank soulignent pour leur part la croissance "bonne et généralisée" du chiffre d'affaires et une maîtrise "solide" des coûts. Ils ajoutent que la bonne situation d'Euronext en matière d'endettement laisse entrevoir des rachats d'actions ou d'autres opérations de fusion-acquisition au second semestre.

Jefferies prévoit également que la situation financière du groupe lui permette de réaliser "une dernière opération de fusion-acquisition avant la fin du mandat de l'actuel DG, l'année prochaine", ou de nouveaux rachats d'actions.

"Euronext poursuit la mise en œuvre de son plan stratégique (...) nous estimons que ces résultats sont solides et devraient être bien accueillis", résument dans une note les analystes de JP Morgan.

(Rédigé par Augustin Turpin, avec Mateusz Rabiega, édité par Benoit Van Overstraeten)