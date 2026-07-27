Euronext étudierait la création d'un marché pour les titres non cotés

(Zonebourse.com) - Le groupe boursier paneuropéen aurait engagé des discussions avec ses clients autour d'une plateforme dédiée aux sociétés privées, un projet qui le placerait en concurrence directe avec le London Stock Exchange Group, selon Bloomberg.
Euronext envisagerait de créer un marché pour les titres de sociétés non cotées, sur lequel il pourrait rivaliser avec le London Stock Exchange Group (LSEG), a rapporté Bloomberg.
L'opérateur aurait évoqué avec ses clients la possibilité d'une plateforme centrée sur l'Union européenne, qui permettrait à la fois aux entreprises de lever des fonds et aux actionnaires de céder leurs participations. Cette double fonction la distinguerait du marché privé de LSEG, qui ne propose que la négociation d'actions existantes. Les discussions n'en sont qu'à un stade préliminaire et rien ne garantit qu'Euronext ira au bout de sa démarche.
Ces réflexions interviennent après une consultation menée plus tôt dans l'année par l'UE sur les moyens de faciliter la cession de participations par les investisseurs en private equity. Euronext, comme les autres opérateurs boursiers traditionnels, cherche à récupérer une part du gâteau alors que les introductions en bourse se font de plus en plus rares en Europe, en particulier à cause de la concurrence des entreprises de capital-risque, qui financent en direct les meilleurs dossiers.
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