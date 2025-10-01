Euronext dévoile une plateforme intégrée pour les ETF en Europe

(AOF) - Euronext a annoncé le lancement d’Euronext ETF Europe, la première plateforme entièrement intégrée pour les fonds négociés en bourse (ETF) et les produits négociés en bourse (ETP) à l’échelle européenne. Cette initiative de l'opérateur boursier paneuropéen s’inscrit dans le cadre de son plan stratégique " Innovate for Growth 2027 " et " vise à répondre à la fragmentation des marchés, à améliorer l’efficacité opérationnelle et à accélérer le développement de l’écosystème européen des ETF ".

" En proposant une solution intégrée pour la cotation, la négociation, la compensation et le règlement-livraison, Euronext ETF Europe offrira des gains significatifs en termes d'efficacité et de transparence pour l'ensemble de la chaîne de valeur, incluant les émetteurs, les teneurs de marché, les distributeurs, les dépositaires et les investisseurs finaux, " souligne la société.

Selon Euronext, les " investisseurs, surtout les particuliers, bénéficieront d'un accès plus transparent et plus avantageux à une gamme plus large d'ETF à travers l'Europe, grâce à une liquidité accrue, à une meilleure visibilité des prix et à un choix plus vaste à des tarifs plus compétitifs ".

Grâce à cette plateforme, les émetteurs d'ETF pourront accéder à l'ensemble des marchés d'Euronext et bénéficier de processus administratifs simplifiés, mais aussi d'une réduction des doublons réglementaires. Elle permettra par ailleurs une accélération des mises sur le marché des ETF et une couverture accrue.

Euronext précise que les émetteurs représentant plus de 90 % des encours d'ETF en Europe, ainsi que les principaux courtiers, soutiennent cette plateforme, notamment Amundi, BlackRock, BNP Paribas Asset Management, Fidelity International, Invesco, Janus Henderson Investors, J.P. Morgan Asset Management, Robeco, Société Générale, VanEck Europe, Vanguard, WisdomTree et 21Shares.