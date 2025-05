Euronext: des mesures pour renforcer l'autonomie européenne information fournie par Cercle Finance • 06/05/2025 à 12:19









(CercleFinance.com) - Euronext a annoncé mardi qu'il allait faire évoluer ses règles en matière de critères ESG (environnement, social et gouvernance) afin de favoriser les investissements dans le secteur européen de la défense.



D'ici à la prochaine révision trimestrielle de ses indices, prévue en juin, l'opérateur boursier compte revoir les critères d'éligibilité pour le CAC 40 ESG et le MIB ESG, qui pourront désormais accueillir des valeurs issues de l'industrie de la défense.



Euronext précise que ces modifications sont en ligne avec la décision de l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) d'inclure les valeurs de la défense dans les investissements dits 'ESG', à l'exception des fabricants d'armes interdites par les traités internationaux.



Le groupe prévoit par ailleurs d'organiser les 7 et 8 juillet prochains un événement visant à aider les entreprises des secteurs de l'aérospatiale et de la défense à trouver des financements.



Il compte par ailleurs lancer, dans le courant du troisième trimestre, un programme baptisé 'IPOready Defence' destiné à préparer les sociétés du secteur en vue d'une éventuelle introduction en Bourse.



Parallèlement, l'opérateur va mettre en place une nouvelle série d'indices sectoriels visant à permettre aux investisseurs de miser sur la thématique de l'autonomie européenne dans ce qu'il qualifie de trois nouveaux domaines ESG: l'énergie, la sécurité et la géostratégie.



Enfin, Euronext dit vouloir proposer des programmes visant à faciliter l'engagement de ses employés au sein des forces de réserve militaire dans les pays où il opère.





