Euronext-CA au T4 +10% sur un an, conforme aux attentes

Vue du bâtiment de la bourse de Milan dans le centre de la ville

Euronext ‌a fait état mercredi d'un chiffre ​d'affaires de 456,4 millions d'euros au titre du quatrième trimestre, en hausse ​de 10% sur un an et globalement conforme ​aux attentes des ⁠analystes qui tablaient sur 457,1 millions ‌dans un consensus compilé par l'opérateur boursier.

La croissance continue du ​nombre ‌des transactions, ainsi que des ⁠activités non liées au volume, ont tiré l'Ebitda ajusté de 8,9% à ⁠275 millions ‌d'euros, en ligne avec les ⁠attentes mais marquant un ralentissement ‌après les hausses à deux ⁠chiffres enregistrées sur les trimestres ⁠précédents, selon ‌un communiqué d'Euronext.

Le groupe, issu de ​la fusion des ‌bourses d'Amsterdam, de Bruxelles et de Paris, a déclaré ​qu'il proposerait en mai au conseil d'administration de redistribuer ⁠321,5 millions d'euros, soit 50% de son résultat net 2025, sous forme de dividendes.

