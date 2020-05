Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext: CA au T1 en hausse À 236,8 millions d'euros Reuters • 13/05/2020 à 18:19









13 mai (Reuters) - Euronext NV ENX.PA a annoncé mercredi dans un communiqué: * UN CHIFFRE D'AFFAIRES AU T1 DE 236,8 MLNS D'EUROS CONTRE 152,6 MLNS D'EUROS IL Y A UN AN * UN EBITDA AU T1 DE 150,0 MLNS D'EUROS CONTRE 89,3 MLNS D'EUROS IL Y A UN AN * UN BPA AJUSTÉ AU T1 DE 1,44 EURO CONTRE 0,87 EURO IL Y A UN AN * UN RÉSULTAT NET PART DU GROUPE AU T1 DE 96,1 MLNS D'EUROS CONTRE 56,1 MLNS D'EUROS IL Y A UN AN * AU PREMIER TRIMESTRE 2020, EURONEXT A GÉNÉRÉ UN CASH-FLOW NET DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE 51,0 MILLIONS D'EUROS, CONTRE 59,5 MILLIONS D'EUROS AU PREMIER TRIMESTRE 2019 * COVID-19: LES MARCHÉS D'EURONEXT RESTERONT OUVERTS, PARCE QUE LES INVESTISSEMENTS PRÉCÉDENTS ONT GARANTI LEUR FONCTIONNEMENT EFFICACE * LES INVESTISSEMENTS DANS LA TECHNOLOGIE PERMETTRONT DE POURSUIVRE LE DÉPLOIEMENT DES MISES À NIVEAU TECHNOLOGIQUES ET LA NUMÉRISATION DE SES PROCESSUS AFIN D'AMÉLIORER L'EFFICACITÉ DE SON FONCTIONNEMENT Texte original: https://bit.ly/2y3dIxg Pour plus de détails, cliquez sur ENX.PA (Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées EURONEXT Euronext Paris -0.67%