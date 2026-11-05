Euronext bat les attentes au T3, rachat d'actions pour €350 mlns

par Augustin Turpin, Jakob Van Calster et Mateusz Rabiega

Euronext ENX.PA a annoncé jeudi un programme de rachat d'actions d'un montant de 350 millions d'euros, le bénéfice trimestriel de l'opérateur boursier ayant dépassé les attentes, soutenu par la croissance de ses deux divisions de négoce.

L'Ebitda ajusté de l'opérateur des Bourses de Paris, Milan ou encore Amsterdam pour juillet-septembre est ressorti en hausse de 31,6% sur un an, atteignant 364,2 millions d'euros, au-dessus des 343,9 millions attendus par les analystes dans un consensus compilé par Euronext.

"En valeur absolue, il s'agit du trimestre le plus solide pour Euronext (...) nous récoltons désormais les fruits du succès de nos activités diversifiées", a déclaré à Reuters le directeur général et président du directoire sortant Stéphane Boujnah.

Le patron d'Euronext, qui a prévu de quitter ses fonctions en mai 2027, a ajouté s'attendre à ce que la volatilité persiste l'an prochain, à l'approche d'élections dans plusieurs grandes démocraties européennes.

Le chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 24,9% sur un an à 547,4 millions d'euros, les revenus et les bénéfices non liés au volume représentant 55% du total, contre 58% l'année dernière.

Les revenus des activités de trading de taux, devises et matières premières (FICC) ont bondi de 48,1% sur un an pour atteindre 121,3 millions d'euros, tandis que les revenus du "trading" ont grimpé de 33,0% à 124,6 millions d'euros, soutenus par la volatilité persistante des marchés, une performance robuste pour la Bourse d'Athènes et la croissance des fonds indiciels cotés en Bourse (ETF).

Euronext a par ailleurs abaissé sa prévision de charges d'exploitation sous-jacentes, hors amortissements, ramenée à 760 millions d'euros, contre 770 millions d'euros précédemment.

(Rédigé par Augustin Turpin, avec Jakob Van Calster et Mateusz Rabiega, édité par Benoit Van Overstraeten)