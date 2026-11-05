Euronext bat les attentes au T3, rachat d'actions pour €350 mlns

par Augustin Turpin, Jakob Van Calster et Mateusz ‌Rabiega

Euronext a annoncé jeudi un programme de rachat d'actions ​d'un montant de 350 millions d'euros, le bénéfice trimestriel de l'opérateur boursier ayant dépassé les attentes, soutenu par la croissance de ses deux divisions ​de négoce.

L'Ebitda ajusté de l'opérateur des Bourses de Paris, Milan ou encore Amsterdam pour juillet-septembre ​est ressorti en hausse de 31,6% ⁠sur un an, atteignant 364,2 millions d'euros, au-dessus des 343,9 millions ‌attendus par les analystes dans un consensus compilé par Euronext.

"En valeur absolue, il s'agit du trimestre le plus solide ​pour Euronext (...) nous ‌récoltons désormais les fruits du succès de nos activités ⁠diversifiées", a déclaré à Reuters le directeur général et président du directoire sortant Stéphane Boujnah.

Le patron d'Euronext, qui a prévu de quitter ses fonctions ⁠en mai 2027, ‌a ajouté s'attendre à ce que la volatilité persiste ⁠l'an prochain, à l'approche d'élections dans plusieurs grandes démocraties européennes.

Le chiffre ‌d'affaires trimestriel a augmenté de 24,9% sur un an à ⁠547,4 millions d'euros, les revenus et les bénéfices non ⁠liés au volume ‌représentant 55% du total, contre 58% l'année dernière.

Les revenus des activités de ​trading de taux, devises et ‌matières premières (FICC) ont bondi de 48,1% sur un an pour atteindre 121,3 millions d'euros, tandis ​que les revenus du "trading" ont grimpé de 33,0% à 124,6 millions d'euros, soutenus par la volatilité persistante des marchés, une performance ⁠robuste pour la Bourse d'Athènes et la croissance des fonds indiciels cotés en Bourse (ETF).

Euronext a par ailleurs abaissé sa prévision de charges d'exploitation sous-jacentes, hors amortissements, ramenée à 760 millions d'euros, contre 770 millions d'euros précédemment.

(Rédigé par Augustin Turpin, avec Jakob Van Calster et Mateusz Rabiega, édité ​par Benoit Van Overstraeten)