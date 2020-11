Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Euronext affiche un EBITDA en hausse de 9,1% à 117,8 millions d'euros au T3 Reuters • 05/11/2020 à 18:01









5 novembre (Reuters) - EURONEXT NV ENX.PA : * CA AU T3 204,8 MILLIONS D'EUROS (+12,7%) * EURONEXT CONFIRME SON OBJECTIF 2020 EN MATIÈRE DE COÛTS * EBITDA AU T3 117,8 MILLIONS D'EUROS (+9,1%), AVEC UNE MARGE EBITDA DE 57,5% (-1,9 PTS) ; À PÉRIMÈTRE CONSTANT, LA MARGE EBITDA EST DE 59,7% (+0,1 PTS) * RÉSULTAT NET PART DU GROUPE AU T3 70,2 MILLIONS D'EUROS (+10,6%) ET LE BPA AJUSTÉ À 1,12 EUROS (+13,8%) * ACQUISITION ENVISAGÉE DU GROUPE BORSA ITALIANA : FERMETURE DE LA TRANSACTION POTENTIELLE ATTENDUE AU S1 2021 * AU TROISIÈME TRIMESTRE 2020, EURONEXT A GÉNÉRÉ UN FLUX DE TRÉSORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITÉS D'EXPLOITATION DE 71,7 MILLIONS D'EUROS, CONTRE 75,9 MILLIONS D'EUROS AU TROISIÈME TRIMESTRE 2019 Texte original sur Eikon : Pour plus de détails, cliquez sur ENX.PA (Gdansk Newsroom)

