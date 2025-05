Euronext: a finalisé l'acquisition du norvégien Admincontrol information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 18:28









(CercleFinance.com) - Euronext annonce avoir finalisé l'acquisition de 100% des actions du norvégien Admincontrol pour une valeur d'entreprise de 4 650 millions de couronnes norvégiennes.



Admincontrol fera partie d'Euronext Corporate Solutions, renforçant ainsi le développement de la franchise dans les pays nordiques et au Royaume-Uni.



Admincontrol a connu une croissance annuelle à deux chiffres au cours des cinq dernières années. Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 452 millions de couronnes norvégiennes, un EBITDA de 200 millions de couronnes et une marge EBITDA de 44 % en 2024.



Stéphane Boujnah, DG d'Euronext, a déclaré : 'Admincontrol bénéficiera du réseau unique et de l'expertise d'Euronext Corporate Solutions à travers l'Europe pour stimuler la croissance de ses solutions de gouvernance de pointe'.





Valeurs associées EURONEXT 146,1000 EUR Euronext Paris +0,48%