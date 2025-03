Eurofins: succès de l'émission d'obligations hybrides information fournie par Cercle Finance • 28/03/2025 à 15:22









(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific annonce avoir levé avec succès 400 millions d'euros lors de sa dernière émission publique d'obligations hybrides en euros, une transaction bien accueillie et plus de trois fois sursouscrite.



Cette nouvelle série d'obligations n'a pas de date d'échéance précise et sera assortie d'un coupon annuel fixe de 5,75% pendant les sept premières années, avec une première date de remboursement anticipé le 4 janvier 2032.



Cette émission permet au groupe de tests de bio-analyse de maintenir sa structure de capital cible qui comprend un niveau adéquat de capital hybride d'un milliard d'euros pour soutenir sa fourchette cible de levier financier de 1,5 à 2,5 fois.



Le produit des obligations peut être utilisé pour le remboursement des obligations hybrides remboursables le 13 novembre 2025 (actuellement en cours d'offre de rachat jusqu'au 2 avril inclus), ainsi que pour les besoins généraux de l'entreprise.





