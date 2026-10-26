Eurofins Scientific, vers une sixième hausse consécutive

La belle série haussière d'Eurofins Scientific se poursuit et le titre pourrait enchaîner une sixième hausse à la suite et gagne en milieu d'après-midi 1,89%, à 86,30 euros. Dans une note, Jefferies a confirmé sa recommandation à sous-performance, en relevant sa cible de cours de 58 à 62 euros.

La banque d'investissement américaine commence par rappeler que le prestataire de services bio-analytiques a dévoilé une croissance organique de 3,2%, corrigée des jours ouvrés, au troisième trimestre, soit une amélioration séquentielle de 30 points de base. Eurofins Scientific a également abaissé ses prévisions annuelles de croissance organique. Toutefois, les analystes relèvent que la reprise séquentielle de la division Biopharma a semblé suffisante pour soutenir le cours de l'action.

Jefferies a ajusté ses prévisions après la publication du troisième trimestre et la journée investisseurs. Les estimations de chiffre d'affaires ont augmenté, principalement grâce aux fusions-acquisitions et aux effets de change, tandis que l'impact de l'intensification des rachats d'actions au second semestre 2026 porte la hausse du bénéfice par action ajusté estimé par la banque d'investissement américaine de 2% à 4% pour les exercices 2026-2027.

Les analystes indiquent que le titre Eurofins Scientific a surperformé ses pairs du secteur TIC (tests, inspection et certification) et pharmaceutique de 10% à 30% depuis avril, un écart difficile à justifier au vu de la reprise modérée de la croissance du groupe.