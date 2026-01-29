 Aller au contenu principal
Eurofins Scientific table sur une croissance organique de 4-6% en 2026
Eurofins Scientific a annoncé jeudi un Ebitda annuel de 1,64 MdEUR, en progression de 8% sur un an. Le groupe anticipe par ailleurs pour l'exercice 2026 une croissance organique comprise entre 4% et 6% par an, soit un rythme qualifié de "mid-single-digit".

Le groupe affiche un chiffre d'affaires annuel de 6,76 MdsEUR en progression de 5% en données publiées et de 4,1% en croissance organique.

Le flux de trésorerie disponible de l'entreprise a également progressé de 9% pour atteindre 876 MEUR.

Côté perspectives, Eurofins précise que la marge Ebitda ajustée devrait continuer à progresser vers l'objectif fixé pour 2027, avec une amélioration par rapport au niveau attendu de 22,5% pour l'exercice 2025.

Eurofins Scientific vise en outre en 2026 des revenus annualisés potentiels issus des acquisitions de 250 MEUR, consolidés à mi-année.

Lors de l'assemblée générale annuelle prévue le 23 avril, le conseil d'administration proposera le versement d'un dividende annuel de 0,72 EUR par action, en hausse de 20% par rapport à l'exercice précédent.

