Eurofins Scientific table sur une croissance organique de 4-6% en 2026
Le groupe affiche un chiffre d'affaires annuel de 6,76 MdsEUR en progression de 5% en données publiées et de 4,1% en croissance organique.
Le flux de trésorerie disponible de l'entreprise a également progressé de 9% pour atteindre 876 MEUR.
Côté perspectives, Eurofins précise que la marge Ebitda ajustée devrait continuer à progresser vers l'objectif fixé pour 2027, avec une amélioration par rapport au niveau attendu de 22,5% pour l'exercice 2025.
Eurofins Scientific vise en outre en 2026 des revenus annualisés potentiels issus des acquisitions de 250 MEUR, consolidés à mi-année.
Lors de l'assemblée générale annuelle prévue le 23 avril, le conseil d'administration proposera le versement d'un dividende annuel de 0,72 EUR par action, en hausse de 20% par rapport à l'exercice précédent.
