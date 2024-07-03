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Eurofins Scientific réfute à nouveau les allégations de Muddy Waters
information fournie par Reuters 03/07/2024 à 07:30

Eurofins Scientific SE EUFI.PA :

* RÉFUTE LES ALLÉGATIONS "INFONDÉES" DIFFUSÉES PAR MUDDY WATERS

* CONTINUE D'ACCÉDER AUX ARCHIVES CONCERNANT LES FAITS PLUS ANCIENS CITÉS AVEC DES ERREURS PAR MW ET ENVISAGERA DE FORMULER DES RÉFUTATIONS DOCUMENTÉES SUPPLÉMENTAIRES À UN STADE ULTÉRIEUR

* MW N'A JAMAIS ENTAMÉ DE DIALOGUE AVEC EUROFINS POUR DISCUTER DE LEURS ÉVALUATIONS, CE QUI AURAIT PU EMPÊCHER LA DIFFUSION D'INFORMATIONS INCORRECTES ET TROMPEUSES

* ABORDERA SYSTÉMATIQUEMENT TOUT SUJET DE PRÉOCCUPATION POTENTIEL SOULEVÉ PAR SES PRINCIPAUX INVESTISSEURS ET RENDRA PUBLICS LES RÉSULTATS DE SES INVESTIGATIONS

Pour plus de détails, cliquez sur EUFI.PA

(Rédaction de Gdansk)

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1 commentaire

  • 07:50

    Pourquoi n'y a-t-il de cabinet externe qui s'en occupe ?

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