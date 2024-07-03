Eurofins Scientific réfute à nouveau les allégations de Muddy Waters

Eurofins Scientific SE EUFI.PA :
* RÉFUTE LES ALLÉGATIONS "INFONDÉES" DIFFUSÉES PAR MUDDY WATERS
* CONTINUE D'ACCÉDER AUX ARCHIVES CONCERNANT LES FAITS PLUS ANCIENS CITÉS AVEC DES ERREURS PAR MW ET ENVISAGERA DE FORMULER DES RÉFUTATIONS DOCUMENTÉES SUPPLÉMENTAIRES À UN STADE ULTÉRIEUR
* MW N'A JAMAIS ENTAMÉ DE DIALOGUE AVEC EUROFINS POUR DISCUTER DE LEURS ÉVALUATIONS, CE QUI AURAIT PU EMPÊCHER LA DIFFUSION D'INFORMATIONS INCORRECTES ET TROMPEUSES
* ABORDERA SYSTÉMATIQUEMENT TOUT SUJET DE PRÉOCCUPATION POTENTIEL SOULEVÉ PAR SES PRINCIPAUX INVESTISSEURS ET RENDRA PUBLICS LES RÉSULTATS DE SES INVESTIGATIONS
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(Rédaction de Gdansk)
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