Eurofins Scientific prévoit d'émettre des obligations hybrides pour EUR 400 mlns afin de refinancer les obligations existantes

Eurofins Scientific SE EUFI.PA :
* EUROFINS ANNONCE SON INTENTION D'ÉMETTRE DE NOUVELLES OBLIGATIONS HYBRIDES POUR REFINANCER UNE PARTIE DE SES OBLIGATIONS HYBRIDES EXISTANTES
* OBLIGATION HYBRIDE POUR UN MONTANT DE 400 MILLIONS D'EUROS
* PRÉVOIT DE RACHETER SON OBLIGATION HYBRIDE DE EUR 400 MLNS À 3,250% AVEC UNE PREMIÈRE DATE DE REMBOURSEMENT FIXÉE AU 13 NOVEMBRE 2025
* LES RÉSULTATS DE L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT DEVRAIENT ÊTRE ANNONCÉS LE 3 AVRIL 2025
Pour plus de détails, cliquez sur EUFI.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer