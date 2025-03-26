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Eurofins Scientific prévoit d'émettre des obligations hybrides pour EUR 400 mlns afin de refinancer les obligations existantes
information fournie par Reuters 26/03/2025 à 10:22

Eurofins Scientific SE EUFI.PA :

* EUROFINS ANNONCE SON INTENTION D'ÉMETTRE DE NOUVELLES OBLIGATIONS HYBRIDES POUR REFINANCER UNE PARTIE DE SES OBLIGATIONS HYBRIDES EXISTANTES

* OBLIGATION HYBRIDE POUR UN MONTANT DE 400 MILLIONS D'EUROS

* PRÉVOIT DE RACHETER SON OBLIGATION HYBRIDE DE EUR 400 MLNS À 3,250% AVEC UNE PREMIÈRE DATE DE REMBOURSEMENT FIXÉE AU 13 NOVEMBRE 2025

* LES RÉSULTATS DE L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT DEVRAIENT ÊTRE ANNONCÉS LE 3 AVRIL 2025

Pour plus de détails, cliquez sur EUFI.PA

(Rédaction de Gdansk)

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