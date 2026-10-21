Eurofins Scientific ajuste à la baisse un objectif financier annuel

Au cours des neuf premiers mois de l'année, le prestataire de services bio-analytiques a vu son chiffre d'affaires publié atteindre 5,614 milliards d'euros, en hausse de 3,7%, ou à 3% en organique. Le groupe a été pénalisé par des effets de change défavorables (-1,7%) ainsi que par un impact du désengagement de certaines activités (-0,7%).

La croissance organique a connu une accélération, passant de 2,5% au premier trimestre, à 3% au deuxième, puis à 3,5% sur les trois mois suivants. Ce rythme a notamment été soutenu au troisième trimestre par une reprise globale dans le segment BioPharma, avec une croissance à un chiffre moyen pour les tests de produits et le retour d'une dynamique positive dans la découverte et la génomique, ainsi que par une amélioration dans les activités de développement et de fabrication en sous-traitance (CDMO).

Eurofins Scientific a maintenu sa stratégie d'expansion avec la finalisation de 22 acquisitions représentant plus de 210 millions d'euros de revenus annuels sur la base de 2025 (hors rachat des activités de tests en sciences de la vie d'Element en Amérique du Nord). Parallèlement, 15 nouveaux laboratoires et quatre centres de prélèvement sanguin ont été ouverts, les start-ups du groupe contribuant à hauteur de 0,6% à la croissance organique.

En revanche, en raison des conditions de marché et du non-redémarrage de certains programmes cliniques en 2026, la direction a indiqué que la croissance organique annuelle sera inférieure à l'objectif initial à un chiffre moyen (mid-single-digit). En revanche, l'apport du chiffre d'affaires issu des acquisitions dépassera la cible annuelle de 250 millions d'euros, notamment grâce à l'intégration des actifs d'Element.