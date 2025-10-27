Eurofins Scientific a procédé à des rachats d'actions

(AOF) - La semaine dernière, Eurofins Scientific a procédé au rachat de 50 000 actions, à un prix moyen de 62,4013 euros. Au total, pour l’ensemble de ces opérations, le groupe de laboratoires d’analyses pour l’agroalimentaire, les cosmétiques, la pharmacie, l’environnement et la biologie médicale a dépensé 3,12 millions d’euros.

Points clés

- 1er mondial, créé en 1987, de la bio-analyse intervenant dans les services biopharmacologiques, les produits alimentaires, les tests environnementaux, les diagnostics cliniques, les tests pour consommateurs et l’offre de technologies de tests pour industriels ;

- Montée en puissance internationale de l’activité, de 6,7 Mds€, générée par l’Europe pour 51 % des ventes et l’Amérique du nord pour 38 % ;

- Modèle d’affaires fondé sur 4 piliers : maillage des marchés par les laboratoires « spoke » de fourniture de tests simples et par les centres de compétence « hubs », croissance externe, propriété des actifs immobiliers et pénétration du marché asiatique ;

- Capital contrôlé par la famille fondatrice Martin (32,7 % du capital et plus de 50 % des droits de vote), Gilles Martin étant président-directeur général du conseil de 8 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- investissements focalisés sur 3 secteurs à forte croissance: l’alimentaire (notamment les PFAS), la biologie médicale (tests génétiques) et l’environnement, avec une diversification prudente, telle celle dans les laboratoires pour matériaux de batteries,

- organisation en réseaux de PME donnant autonomie aux entités opérationnelles–950 laboratoires avec, dans chacun des 60 pays, un centre de services dédiés -paie, achats…,

- sécurisation du réseau par la montée à 34,5 % des grands laboratoires détenus par le groupe, soit un investissement annuel de 200 M€ environ jusqu’à 2027,

- panachage entre croissance externe et ouverture ou déploiement de sites,

- innovation donnant un avantage concurrentiel :

- coordination des systèmes propriétaires de gestion des données,

- laboratoires et plateformes de solutions détenus en propre (système LIMS), bases de données BioPrint et lancement de DiscoveryAI (réduction de 20 % de la durée de mise sur le marché des médicaments),

- accompagnement de start-up (+ 320), contribuant à plus de 11 % de la croissance des revenus depuis 2000, notamment dans les diagnostics in vitro, la génomique et les biomarqueurs pour transplantation de foie ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone pour 2025 via :

- la généralisation de la mesure des émissions générées par chacun des sites,

- le recours aux crédits carbone et la participation au fonds Livelihood Carbon,

- la gestion circulaire et l’investissement dans des fermes solaires ;

- Légitimité scientifique et stratégique forte -activité résiliente, fortes barrières à l’entrée, partenariats anciens avec les institutions de recherche, plus de 200 000 méthodes d’analyse ;

- Bilan maîtrisé : levier de la dette de 1,9 et autofinancement libre de 801 M€.

Défis

- Activité marquée par une forte saisonnalité (débuts d’année poussifs), par la sensibilité aux conditions climatiques et par les effets de change qui risquent de s’aggraver au 2 nd semestre ;

- Après un bond de 6,9 % des revenus au 1 er trimestre, anticipations 2025 inchangées : croissance organique du chiffre d’affaires autour de 5 %, apport attendu de 250 M€ des acquisitions, amélioration de la marge opérationnelle ;

- Objectifs 2027confirmés : revenus proches de 10 Mds€, marge opérationnelle de + 24 %, autofinancement libre proche de 1,5 Md€ et effet de levier autour de 1,5 ;

- Dividende 2024 en hausse à 0,60 €.