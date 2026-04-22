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Eurofins : rechute de -12% vers 61,6E, retest des 60,7E imminent
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 09:32

Eurofins rechute de -12% vers 61,6E et efface la totalité de ses gains depuis le 27 mars.
Le titre n'est pas loin de retracer son plancher des 60,7E du 13 mars à l'ouverture et du 23 mars en clôture, l'objectif suivant étant le comblement du "gap" des 59,34E du 17 décembre 2025.

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