Eurofins: Nouvelles attaques de Muddy Waters sur la transparence du groupe

(AOF) - "Le montant moyen de 'liquidités excédentaires' déclaré pour 2023 par Eurofins n’a rapporté qu’environ la moitié du taux auquel nous devrions nous attendre". C'est ce qu'affirme Muddy Waters dans une nouvelle publication visant le groupe dont il remet en cause la transparence depuis bientôt un mois. "Le rapport annuel 2023 d'Eurofins indique que son 'excédent de trésorerie' moyen sur l'ensemble de l'année 2023 était de 556 millions d’euros, et les produits d’intérêts sur l’excédent de trésorerie s’élèvent à 7,9 millions d’euros", précise le vendeur à découvert.

Muddy Waters peine à comprendre comment les taux cités par la filiale Eurofins Cerep pendant son assemblée générale de 2024 (de 2,10% à 3,68%) pourraient générer des revenus d'intérêts de seulement 7,9 millions d'euros sur un solde moyen de 556 millions d'euros, au lieu des 16 millions attendus. " Compte tenu de l'examen minutieux par le Dr Martin" patron du groupe, "de chaque partie de son organisation, nous trouvons surprenant que quelque 8 millions d'euros de revenus supplémentaires puissent être négligés", affirme le fonds.

L'audit annoncé par Eurofins ne paraît pas à même de rassurer les analystes de Muddy Waters. " Avec notre estimation d'environ 650 000 créances et dettes inter-entreprises générées par la mutualisation d'Eurofins en 2023, nous doutons qu'un tiers puisse garantir que les mouvements de trésorerie ont été suivis et comptabilisés avec précision ", précise-t-il, ajoutant: " avec environ 1 300 entités, nous craignons qu'il puisse y avoir des dettes hors bilan ".

Muddy Waters réitère ses appels à Eurofins pour que le groupe accorde à ses anciens employés une dispense limitée de leurs accords de confidentialité afin qu'ils puissent parler aux investisseurs sans crainte de " lawfare " (attaques juridiques injustifiées).

