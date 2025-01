Eurofins : dévisse de -6,5%, vers un test du support des 45E information fournie par Cercle Finance • 14/01/2025 à 16:42









(CercleFinance.com) - Eurofins dévisse de -6,5% sous le seuil des 46E et le titre s'achemine vers un re-test du support des 45E les 25 juin, 2 juillet, 30 octobre et 13 novembre 2024.





Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC 46,08 EUR Euronext Paris -5,98%