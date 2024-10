Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eurofins: dévisse de -13,5%, au plus bas à 46,5E depuis 9/07 information fournie par Cercle Finance • 22/10/2024 à 10:46









(CercleFinance.com) - Eurofins dévisse de -13,5%, sous le support crucial des 54E (la base du corridor 56/54E) et jusque sur 46,5E.

Le titre pulvérise également d'entrée de jeu le support des 50,8E (support du 3 septembre) puis des 49E (ex-résistance du 12 juillet) pour retracer son plancher du 9 juillet (46,6E).

Eurofins pourrait revenir prendre appui sur 44,5E, ex-plancher des 2/3 juillet







Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC 48,24 EUR Euronext Paris -10,27%