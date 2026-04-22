Eurofins : croissance organique du CA +2,6% au T1, objectifs confirmés

PHOTO DE FICHIER : Logo d'Eurofins Scientific à Nantes
Eurofins Scientific a fait état mercredi d'une croissance organique de 2,6% sur un an de son chiffre d'affaires au premier trimestre, tout en confirmant ses objectifs jusqu'en 2027.
"Eurofins a dû faire face à des difficultés temporaires importantes, notamment en raison des conditions météorologiques exceptionnellement défavorables qui ont affecté ses activités en Amérique du Nord et en Europe du Nord ; même après un rattrapage significatif en mars, la situation n'était que partiellement rétablie à la fin du trimestre", a souligné le président-directeur général Gilles Martin dans un communiqué.
Le groupe français de laboratoires d'analyses a enregistré un chiffre d'affaires de 1,79 milliard d'euros au premier trimestre, contre 1,77 milliard un an plus tôt.
Eurofins Scientific a indiqué dans un communiqué que cette progression s'explique à la fois par la croissance organique et par les acquisitions, avec un effet de change négatif de 4,8%.
(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)
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