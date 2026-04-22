PHOTO DE FICHIER : Logo d'Eurofins Scientific à Nantes

Eurofins Scientific ‌a fait état mercredi d'une croissance ​organique de 2,6% sur un an de son chiffre d'affaires au premier ​trimestre, tout en confirmant ses objectifs jusqu'en 2027.

"Eurofins ​a dû faire face ⁠à des difficultés temporaires importantes, ‌notamment en raison des conditions météorologiques exceptionnellement défavorables qui ont affecté ​ses ‌activités en Amérique du Nord et ⁠en Europe du Nord ; même après un rattrapage significatif en mars, la ⁠situation n'était ‌que partiellement rétablie à la ⁠fin du trimestre", a souligné le ‌président-directeur général Gilles Martin ⁠dans un communiqué.

Le groupe français de ⁠laboratoires d'analyses ‌a enregistré un chiffre d'affaires de ​1,79 milliard d'euros ‌au premier trimestre, contre 1,77 milliard un an plus ​tôt.

Eurofins Scientific a indiqué dans un communiqué que cette progression ⁠s'explique à la fois par la croissance organique et par les acquisitions, avec un effet de change négatif de 4,8%.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par ​Augustin Turpin)