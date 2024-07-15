Eurofins conteste la validité de la résiliation de la cession de SGS Crop Science

Eurofins Scientific SE EUFI.PA :
* MALGRÉ LES EFFORTS DES DEUX PARTIES, TOUTES LES CONDITIONS DE CLÔTURE N'ONT PAS ÉTÉ REMPLIES À LA DATE CONVENUE ET SGS A DÉCIDÉ DE FAIRE USAGE DE SON DROIT DE RÉSILIER L'ACCORD
* SGS A DÉCLARÉ QUE MALGRÉ LES EFFORTS DES DEUX PARTIES, TOUTES LES CONDITIONS DE CLÔTURE N'ONT PAS ÉTÉ REMPLIES À LA DATE CONVENUE ET QUE SGS A DÉCIDÉ DE FAIRE USAGE DE SON DROIT DE RÉSILIATION DE L'ACCORD (CHANGE SOURCE DU COMMENTAIRE)
* EUROFINS CONTESTE LA VALIDITÉ DE LA PRÉTENDUE RÉSILIATION DE SGS ET CONSIDÈRE QUE L'AMAP RESTE PLEINEMENT EN VIGUEUR
* EUROFINS RESTE DÉTERMINÉ À POURSUIVRE L'ACQUISITION DES ACTIVITÉS DE CROP SCIENCE ET ENVISAGE TOUTES LES OPTIONS POSSIBLES POUR ASSURER LA FINALISATION DE LA TRANSACTION
Texte original sur Workspace: Pour plus de détails, cliquez sur EUFI.PA
(Rédaction de Gdansk)
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