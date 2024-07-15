 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
JUL 24 CAC 40 Index (10x)
7 623,00
-1,37%
  2. Aide
  2. Aide
Fermer
JUL 24 CAC 40 Index (10x)
7 623,00
-1,37%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eurofins conteste la validité de la résiliation de la cession de SGS Crop Science
information fournie par Reuters 15/07/2024 à 18:32

Eurofins Scientific SE EUFI.PA :

* MALGRÉ LES EFFORTS DES DEUX PARTIES, TOUTES LES CONDITIONS DE CLÔTURE N'ONT PAS ÉTÉ REMPLIES À LA DATE CONVENUE ET SGS A DÉCIDÉ DE FAIRE USAGE DE SON DROIT DE RÉSILIER L'ACCORD

* SGS A DÉCLARÉ QUE MALGRÉ LES EFFORTS DES DEUX PARTIES, TOUTES LES CONDITIONS DE CLÔTURE N'ONT PAS ÉTÉ REMPLIES À LA DATE CONVENUE ET QUE SGS A DÉCIDÉ DE FAIRE USAGE DE SON DROIT DE RÉSILIATION DE L'ACCORD (CHANGE SOURCE DU COMMENTAIRE)

* EUROFINS CONTESTE LA VALIDITÉ DE LA PRÉTENDUE RÉSILIATION DE SGS ET CONSIDÈRE QUE L'AMAP RESTE PLEINEMENT EN VIGUEUR

* EUROFINS RESTE DÉTERMINÉ À POURSUIVRE L'ACQUISITION DES ACTIVITÉS DE CROP SCIENCE ET ENVISAGE TOUTES LES OPTIONS POSSIBLES POUR ASSURER LA FINALISATION DE LA TRANSACTION

Texte original sur Workspace: Pour plus de détails, cliquez sur EUFI.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

EUROFINS SCIENTIFIC
47,68 EUR Euronext Paris -2,73%
© 2024 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank