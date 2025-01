Eurofins: BPA en progression de 41% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific présente au titre de 2024 un BPA en progression de 41% à 1,87 euro, ainsi qu'un EBITDA ajusté en progression de 13,8% à 1,55 milliard d'euros, en ligne avec le milieu de sa fourchette-cible d'octobre dernier.



Lui aussi conforme à sa dernière prévision de 'près de sept milliards d'euros', le chiffre d'affaires du groupe de services de bio-analyse a augmenté de 6,7% à 6,95 milliards (+4,7% en organique), dépassant ainsi son précédent record lié à la Covid-19.



'Après les perturbations causées par la pandémie et la guerre en Ukraine, 2024 a été la première année de relative stabilité depuis 2019, où la continuation de nos tendances historiques de croissance de la rentabilité et sont clairement visibles', souligne-t-il.



Pour l'exercice 2025, Eurofins anticipe notamment une marge d'EBITDA ajusté en amélioration par rapport à son niveau de 22,3% de l'année passée, ainsi qu'une croissance organique dans le milieu de la plage à un chiffre.





