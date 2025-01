Eurofins : -4%, retombe sous la barre des 10Mds$ de 'capi' information fournie par Cercle Finance • 08/01/2025 à 12:59









(CercleFinance.com) - Eurofins rechute de-4% et retombe sous la barre des 10Mds$ de 'capi', en faisant la seconde plus petite composante du CAC40 après Téléperformance (4,85MdsE).

Le titre a perdu 15% en 2024 et 50% depuis janvier 2022 (et jusqu'à -60% avec un test des 45E les 25 juin, 2 juillet, 30 octobre et 13 novembre 2024).

L'incapacité de refranchir les 51E pourrait préfigurer un nouveau test de 45E





Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC 47,74 EUR Euronext Paris -5,09%