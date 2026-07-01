Eurobio Scientific finalise une acquisition

Le spécialiste du diagnostic in vitro pour la transplantation, l'oncologie et les maladies infectieuses, annonce aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de CareDX AB en Suède et de ses filiales aux Etats-Unis et en Suède, composant la division Lab Products de CareDx, une société américaine de médecine de précision spécialisée dans la transplantation, présente mondialement.

Cette acquisition va permettre de réunir deux portefeuilles hautement complémentaires dans le domaine du typage des antigènes leucocytaires humains et du diagnostic en transplantation.

Eurobio Scientific rappelle que l'acquisition de l'activité "Labs Products" de CareDx a été réalisée pour un montant d'environ 145 millions d'euros, après ajustements d'usage.