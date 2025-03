Euroapi: vers une hausse de la marge en 2025, le titre monte information fournie par Cercle Finance • 04/03/2025 à 10:10









(CercleFinance.com) - Euroapi a déclaré hier soir anticiper une amélioration sensible de sa marge cette année, après avoir publié des résultats annuels 2024 conformes à ses attentes, ce qui faisait bondir son titre ce mardi à la Bourse de Paris.



Le fabricant de principes actifs pharmaceutiques explique anticiper un rebond de sa rentabilité grâce à l'amélioration de ses conditions d'achats et la mise en oeuvre de mesures d'efficacité industrielle et opérationnelle.



Sa marge d'exploitation de base ('core Ebitda') devrait ainsi se situer entre 7% et 9% du chiffre d'affaires cette année.



Pour ce qui concerne 2024, sa marge 'core Ebitda' est ressortie à 5,5%, en baisse de 370 points de base d'une année sur l'autre en raison notamment de la lourdeur de ses coûts fixes.



Ce chiffre est néanmoins conforme aux dernières prévisions communiquées par l'entreprise, qui visait une marge comprise entre 4% et 7%.



Son chiffre d'affaires annuel a quant à lui reculé de 10% à 911,9 millions d''euros, en raison de la baisse des volumes destinés à Sanofi, une évolution là encore en ligne avec ses attentes qui prévoyaient un repli allant de 8% à 11%.



Pour l'exercice 2025, Euroapi dit prévoir un nouveau déclin de ses ventes à Sanofi, ce qui le conduit à anticiper un chiffre d'affaires en légère baisse à stable à base comparable par rapport à 2024.



En Bourse, l'action s'envolait malgré tout de plus de 11% vers 10h00, signant l'une des plus fortes hausses d'un marché parisien qui consolidait de 1,2%.





Valeurs associées EUROAPI 2,81 EUR Euronext Paris +8,34%