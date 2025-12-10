Euroapi : Tristan Imbert coopté administrateur indépendant

(AOF) - Euroapi annonce que le conseil d’administration a décidé de coopter Tristan Imbert en qualité d’administrateur indépendant (sur recommandation du Comité des nominations et des rémunérations), sous réserve du vote de l’Assemblée Générale des actionnaires d’Euroapi le 27 mai 2026. Tristan Imbert sera nommé président du comité d’audit à compter du 1er janvier 2026, en remplacement de Rodolfo Savitzky. Ce dernier a démissionné de son poste d'administrateur indépendant.

De nationalité française, Tristan Imbert a débuté sa carrière en recherche et développement chez Sanofi Aventis en 1989. En 2000, il rejoint le Boston Consulting Group, où il conseille des clients de l'industrie pharmaceutique à New York et à Paris, avant d'intégrer Novartis en 2005 en tant que responsable de la planification stratégique. Il y occupe ensuite plusieurs fonctions de direction financière, jusqu'à sa nomination en tant que directeur financier de Novartis Gene Therapies.

En 2021, il devient directeur financier de la biotech Cimeio Therapeutics, où il prépare l'entreprise à une éventuelle introduction en bourse et à une nouvelle levée de fonds.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clé

- L’un des leaders mondiaux des principes actifs pharmaceutiques -(n° 1 dans les petites molécules, 2ème dans les API combinant petites et grosses molécules et 7ème dans les molécules innovantes), créé en décembre 2021 par séparation de Sanofi ;

- Revenus de 1 Md€, répartis entre API Solutions pour 72 % et CDMO (plateformes Contract Development and Manufacturing Organisation) ;

- Modèle d’affaires fondé sur une stratégie commerciale d’expansion dans de nouveaux marchés et visant à devenir un partenaire de référence des pharmaceutiques et biotech ;

- Capital détenu à 29,8 % par Sanofi et 5,5 % par BPIFrance,, tous deux s’étant engagés à conserver leurs actions jusqu’en 2025,, Viviane Monges présidant le conseil d’administration de 12 membres et Lutwig de Mot étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires portée par un comité exécutif remanié, resserré en charge du plan Focus 27 :

- simplification de l’organisation et rationalisation de l’empreinte industrielle,

- rotation du portefeuille d’API contenant 200 principes actifs : arrêt de 13 d’entre elles, aux marges faibles ou négatives et concentration sur les API les plus rentables ou différenciées

- vitamine B12, prostaglandines, peptides ou oligonucléotides,

- suivi strict du fonds de roulement via la réduction des stocks (140 M€ d’économies visées durant la période 2024-2027) ;

- innovation axée sur les molécules innovantes avec 30 projets en cours ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2050 ;

- 2 étapes : 100 % des sites alimentés par des énergies renouvelables en 2025, réduction de 30 % de réduction des émissions de CO2 en 2035 (vs 2020),

- technologies de réduction de l’empreinte et investissements dans la biomasse ; Portefeuille étendu de 200 références, dont 55 % différentielles et complexes, avec lancement attendu en 2025 d’une offre combinée d’oligonucléotides et de peptides ;

- Bilan dégradé avec 900 M€ de capitaux propres et une dette nette septuplée à 171 M€ en cours de restructuration : extension de la durée du Contrat de Crédit RCF de 451 M€, suivie d’un investissement par Sanofi dans une obligation hybride subordonnée de 200 M€ et paiement à venir par Sanofi de 54 M€ pour réserver des disponibilités pour certains produits fabriqués par EUROAPI.

Défis

- Forte défiance des investisseurs (capitalisation réduite des ¾ depuis septembre 2023) en raison des difficultés persistantes du site italien de Brindisi) ayant conduit à de fortes dépréciations d’actifs, elles-mêmes induisant des pertes croissantes depuis 3 ans ;

- Remontée de la marge opérationnelle, inférieure de plus de la moitié à celle de ses concurrents européens –Lonza, Siegried, Bache et PolyPeptide ;

- Après fermeture en mars 2024 du site italien de Brindisi, reprise de la production attendue au 3 ème trimestre avant désinvestissement du site d’ici 2027, ainsi que de celui de Haverhill ;

- Forte sensibilité boursière à l’obtention de nouveaux contrats réduisant la dépendance à Sanofi (47 % des revenus) ;

- Après une perte plus que décuplée en 2023, révision des prévisions 2024 : recul de 8 à 11 % des revenus, marge opérationnelle de 4 à 7 % après une reprise au 2 nd semestre ;

- Stratégie 2027 : 75 à 80 M€ de bénéfice opérationnel supplémentaire par an d'ici fin 2027, investissements de 350 à 400 M€ dans les augmentations des capacité des production de grosses molécules, de vitamine B12, de prostaglandines et d’opiacés et, enfin, coûts de restructuration de 110 à 120 M€ entre 2024 et 2027 ;

- Aucun dividende servi depuis 5 ans.