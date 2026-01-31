 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'infirmière ayant refusé d'ôter son calot finalement suspendue huit mois
information fournie par AFP 31/01/2026 à 20:32

L'infirmière Majdouline, révoquée de la fonction publique pour avoir pour avoir refusé de manière répétée d'ôter son calot chirurgical, s'adresse aux journalistes devant le tribunal administratif de Paris, le 23 décembre 2025 ( AFP / BERTRAND GUAY )

L'infirmière Majdouline, révoquée de la fonction publique pour avoir pour avoir refusé de manière répétée d'ôter son calot chirurgical, s'adresse aux journalistes devant le tribunal administratif de Paris, le 23 décembre 2025 ( AFP / BERTRAND GUAY )

L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a indiqué samedi avoir "modifié" la sanction prononcée initialement contre une infirmière ayant refusé d'ôter son calot chirurgical, après la décision de justice jugeant début janvier son licenciement "disproportionné".

"Le jugement en référé avait reconnu la faute mais avait estimé la sanction disproportionnée, elle a été modifiée", a indiqué à l'AFP une porte-parole de l'AP-HP, confirmant la suspension de huit mois prononcée contre la soignante et révélée par Mediapart.

Selon Blandine Chauvel, élue du personnel Sud Santé, Madjouline B. a reçu un courrier "en début de semaine" lui annonçant cette sanction pour port répété d’un couvre-chef sur son lieu de travail et son refus de le retirer.

"Le juge des référés avait ordonné la réintégration de ma cliente, l'AP-HP ne l'a jamais fait et a prononcé une nouvelle exclusion", a déploré auprès de l'AFP l'avocat de Madjouline B., Me Lionel Crusoé.

Infirmière depuis 2018 à la Pitié-Salpétrière à Paris, Madjouline B. avait été licenciée le 10 novembre 2025, la direction lui reprochant de porter quotidiennement et en toutes circonstances un calot, équipement de protection en tissu, porté habituellement au bloc opératoire ou en réanimation.

Selon son avocat, la soignante n'a jamais revendiqué d'appartenance religieuse, indiquant simplement que le port de cet équipement relevait de "sa vie privée".

Saisi en référé par l'infirmière, le tribunal administratif de Paris avait suspendu début janvier, dans l'attente d'un examen sur le fond, la décision de révocation et prononcé sa réintégration dans ses fonctions "dans un délai d'un mois".

Dans son ordonnance, le juge des référés avait considéré que l'infirmière avait bien "commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire" mais avait en revanche estimé qu'il pouvait y avoir une "absence de proportion" entre la faute commise et la sanction.

A la suite de cette décision, l'AP-HP avait indiqué "prendre acte" et avait annoncé qu'elle adapterait "sa décision de sanction pour garantir sa proportionnalité par rapport à la faute constatée".

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un Iranien passe devant une immense fresque anti-américaine peinte sur un bâtiment dans la capitale iranienne, Téhéran, le 31 janvier 2026 ( AFP / Atta KENARE )
    L'Iran dit vouloir éviter la guerre et privilégier la diplomatie
    information fournie par AFP 31.01.2026 21:51 

    Le président iranien Massoud Pezeshkian a affirmé samedi soir qu'une guerre n'était dans l'intérêt ni de l'Iran ni des Etats-Unis, disant vouloir privilégier la diplomatie. "La République islamique d'Iran n'a jamais recherché et ne recherche en aucun cas la guerre, ... Lire la suite

  • David Guiraud, député La France insoumise (LFI) et candidat à la mairie de Roubaix, à Paris, le 20 juin 2022 ( AFP / Geoffroy VAN DER HASSELT )
    Municipales: à Roubaix, LFI en terrain fertile mais pas conquis
    information fournie par AFP 31.01.2026 21:14 

    "On peut faire une photo ?" Sur un marché à Roubaix, David Guiraud (LFI) déambule en vedette. Si son parti a fait de cette ville populaire du Nord une cible, il devra surmonter abstention et divisions à gauche pour espérer la conquérir. "C'est le festival de Cannes", ... Lire la suite

  • À Paris, une marche silencieuse en soutien au peuple iranien
    À Paris, une marche silencieuse en soutien au peuple iranien
    information fournie par AFP Video 31.01.2026 18:06 

    Quelques centaines de personnes s'élancent de Port-Royal, à Paris, en soutien au peuple iranien. Des personnes tenant des pancartes et des photos se réunissent avant de marcher en silence vers la place de la Sorbonne, après la répression meurtrière des manifestations ... Lire la suite

  • Jura: un conflit sur l'installation d'un McDonald illustre la crise des centres-villes
    Jura: un conflit sur l'installation d'un McDonald illustre la crise des centres-villes
    information fournie par AFP Video 31.01.2026 18:04 

    Pour ou contre l'implantation de McDonald's dans les villages et bourgs français ? Si de nombreuses mairies s'y opposent, leurs voix ne pèsent pas grand-chose face à l'arrivée du géant du fast-food le long des routes de campagne.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank