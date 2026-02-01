Capgemini met en vente sa filiale CGS aux USA

PHOTO DE FICHIER : Le logo de Capgemini dans les locaux de la société à Issy-les-Moulineaux, près de Paris

Capgemini a annoncé dimanche la mise en vente de ‍sa filiale Capgemini Government Solutions aux Etats-Unis, où elle est accusée de contribuer aux activités ‌de la police fédérale de l'immigration (ICE).

"Capgemini a estimé que les contraintes légales habituelles ​imposées aux Etats-Unis pour contracter avec des ⁠entités fédérales menant des activités classifiées ne permettaient pas au groupe d'exercer un ⁠contrôle approprié ‍sur certains aspects des opérations de ⁠cette filiale, afin d'assurer un alignement avec les objectifs du groupe", déclare le spécialiste français ​des services informatiques dans un communiqué, précisant que CGS représente 0,4% de son chiffre d'affaires ⁠et moins de 2% de son ​activité aux Etats-Unis.

"Le processus de cession ​de cette entité (...) ​sera initié immédiatement."

Face aux interrogations sur les ​liens entre CGS ⁠et l'ICE, dont les méthodes sont décriées après la mort de deux Américains tués par des agents fédéraux, le ministre de l'Economie, Roland ‌Lescure, avait invité mardi Capgemini à "faire la lumière" sur les relations entre sa filiale et la police américaine de l'immigration et à "questionner la nature de ses activités".

(Sybille de la Hamaide ‌et Bertrand Boucey)