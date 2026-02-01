 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Capgemini met en vente sa filiale CGS aux USA
information fournie par Reuters 01/02/2026 à 09:51

PHOTO DE FICHIER : Le logo de Capgemini dans les locaux de la société à Issy-les-Moulineaux, près de Paris

PHOTO DE FICHIER : Le logo de Capgemini dans les locaux de la société à Issy-les-Moulineaux, près de Paris

Capgemini a annoncé dimanche la mise en vente de ‍sa filiale Capgemini Government Solutions aux Etats-Unis, où elle est accusée de contribuer aux activités ‌de la police fédérale de l'immigration (ICE).

"Capgemini a estimé que les contraintes légales habituelles ​imposées aux Etats-Unis pour contracter avec des ⁠entités fédérales menant des activités classifiées ne permettaient pas au groupe d'exercer un ⁠contrôle approprié ‍sur certains aspects des opérations de ⁠cette filiale, afin d'assurer un alignement avec les objectifs du groupe", déclare le spécialiste français ​des services informatiques dans un communiqué, précisant que CGS représente 0,4% de son chiffre d'affaires ⁠et moins de 2% de son ​activité aux Etats-Unis.

"Le processus de cession ​de cette entité (...) ​sera initié immédiatement."

Face aux interrogations sur les ​liens entre CGS ⁠et l'ICE, dont les méthodes sont décriées après la mort de deux Américains tués par des agents fédéraux, le ministre de l'Economie, Roland ‌Lescure, avait invité mardi Capgemini à "faire la lumière" sur les relations entre sa filiale et la police américaine de l'immigration et à "questionner la nature de ses activités".

(Sybille de la Hamaide ‌et Bertrand Boucey)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 10:23

    Le terrorisme intellectuel de la gauche est toujours au pouvoir en France!!

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank