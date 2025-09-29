Euro-Stoxx50 : vers un retracement du zénith des 5.540/5.545 de début mars
information fournie par Zonebourse 29/09/2025 à 08:50
Après une molle consolidation estivale entre 5.500 et 5.200 (test de la MM200 les 1er août et 2 septembre), l'E-Stoxx50 pourrait s'ouvrir le chemin des 5.800 rapidement
A lire aussi
-
TotalEnergies a annoncé lundi avoir signé un accord avec Continental Resources pour acquérir une participation de 49% dans des actifs de production de gaz naturel détenus et opérés par le groupe américain dans le bassin d’Anadarko, dans l'Etat d'Oklahoma. Le potentiel ... Lire la suite
-
Les principales Bourses européennes avancent en début de séance lundi, alors que les investisseurs se préparent à une possible fermeture partielle des administrations fédérales américaines ("shutdown"), qui retarderait la publication du rapport sur l'emploi pour ... Lire la suite
-
Lufthansa va supprimer 4.000 emplois administratifs d'ici 2030 en s'appuyant sur la numérisation, l'automatisation et la consolidation des processus, a déclaré lundi la compagnie aérienne allemande dans le cadre de sa journée investisseurs. Le groupe s'est également ... Lire la suite
-
Exosens annonce avoir remporté, auprès de l'armée espagnole, un contrat portant sur 17 000 monoculaires de vision nocturne NVLS (Night Vision Lasers Spain), utilisant ses tubes intensificateurs 4G 16 mm, qui seront livrés entre 2025 et 2028. 'Il s'agit de la première ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer