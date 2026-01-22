Euro-Stoxx50 : vers un retracement des 6.000Pts ?
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 14:10
En réalité, l'objectif serait plus précisément 6.004Pts, c'est à dire le comblement du "gap" du 16 janvier.
En cas de rechute, la cassure de la MM50 qui gravite vers 5.770 confirmerai une inflexion baissière et l'accélération de la consolidation amorcée sous les 6.053, le zénith intraday des 14 et 15 janvier.
