Euro-Stoxx50 : vers un retracement des 6.000Pts ?
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 14:10

Euro-Stoxx50 a repris appui dans la zone des 5.830, c'est à dire quasiment au niveau de la précédente culmination vers 5.820 du 13 novembre (un record absolu qui tiendra jusqu'au 2 janvier) : l'indice se prépare t'il à un retracement des 6.000Pts ?
En réalité, l'objectif serait plus précisément 6.004Pts, c'est à dire le comblement du "gap" du 16 janvier.
En cas de rechute, la cassure de la MM50 qui gravite vers 5.770 confirmerai une inflexion baissière et l'accélération de la consolidation amorcée sous les 6.053, le zénith intraday des 14 et 15 janvier.

