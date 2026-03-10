Euro-Stoxx50 : teste 5.550, renoue avec les 5,800
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 14:27
Avec la cassure des 6.050 (ex-zénith du 15 janvier), l'indice a ouvert un second gros "gap" sous 5.972 (après celui ouvert sous 6.113) qui pourrait être comblé si le rebond se poursuit..
En cas de rechute immédiate, sous la MM100 qui gravite vers 5.825, le prochain objectif serait le test de la MM200 qui gravite vers 5.600Pts (niveau proche du "gap" des 5.582 du 25/11/2025.
