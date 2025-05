Euro-Stoxx50 : renoue avec les 5.400Pts (second test en 48H) information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 13:16









(CercleFinance.com) -L'Euro-Stoxx50 renoue avec les 5.400Pts (second test en 48H) et referme le 'gap' des 5.407 du 26 mars.

Le prochain objectif se situe désormais vers 5.500/5.510, ex-résistance des 17/18 mars, puis 5.540, résistance historique du 18 février au 3 mars.

Même à 5.400, le terrain repris depuis le plancher des 4.600 du 9 avril constitue la plus forte 'reprise en V' en 4 semaines de l'histoire (en terme de % de baisse effacée).

L'E-Stoxx50 doit beaucoup aux 29% repris par le DAX40 (plus forte hausse de l'histoire également, mais en 'absolu' cette fois).





