Bouygues: en tête du CAC40 après ses trimestriels information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 15:01









(CercleFinance.com) - Bouygues figure en tête du CAC40 avec un gain de plus de 3%, après une publication trimestrielle marquée par un ROCA 'largement au-dessus des attentes' selon Oddo BHF, qui remonte son objectif de cours de 34 à 38 euros sur le titre.



Le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) est en effet ressorti à 69 millions d'euros pour les trois premiers mois de l'année, à comparer à 26 millions un an auparavant et à un consensus de 35 millions d'après le bureau d'études.



A près de 12,6 milliards, le chiffre d'affaires du conglomérat a augmenté de 2,2% (+0,9% en organique), porté par Colas, Bouygues Construction, et Bouygues Telecom grâce à la première contribution sur un trimestre complet de La Poste Telecom.



'Le titre devrait bien réagir à la publication et surtout au très bon FCF (-79 millions d'euros contre -301 millions au premier trimestre 2024) et l'amélioration de la guidance notamment au niveau de Equans', estimait Oddo BHF dans sa note de ce matin.





Valeurs associées BOUYGUES 38,3500 EUR Euronext Paris +3,01%