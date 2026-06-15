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Euro-Stoxx50 : pulvérise un nouveau record à 6.294Pts
information fournie par Zonebourse 15/06/2026 à 14:17

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