Euro-Stoxx50 : nouveau record absolu à 5.818
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 12:40
Bien sûr, après consolidation (vers 5.600, soit la MM50), le prochain objectif serait 6.000Pts pour magnifier la séance des '3 sorcières' du 21 novembre.
