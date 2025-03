Euro-Stoxx50 : ébauche d'une figure en diamant information fournie par Cercle Finance • 10/03/2025 à 12:50









(CercleFinance.com) - Euro-Stoxx50 consolide latéralement, au sein de ce qui pourrait constituer l'ébauche d'une figure en diamant (à confirmer), avec 2 extrêmes inscrits à 5.570 et 5.370 et une médiane passant vers 5.440.

La tendance pourrait basculer à la consolidation sous ce seuil, avec un premier objectif à 5.300 puis 5.100Pts... des niveaux logiques vu la hausse de 50Pts des taux longs en une semaine (3,12/3,62%, puis 3,552% ce lundi).





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.