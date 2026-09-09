Euro-Stoxx 50 : franche cassure du support des 6 360, direction 6 200 Pts ?

Avec un baril de "Brent" à plus de 100 USD, des taux longs à plus de 3,4% sur le "Bund", l'Euro-Stoxx 50 valide une franche cassure du support des 6 360 Pts et se dirige vers un retracement du plancher des 6 200, testé sans relâche du 24 juin au 23 juillet, niveau qui coïncide avec la MM100 et l'ex zénith du 26 février.

En cas d'enfoncement, le prochain objectif serait alors la MM200 qui gravite vers 6 030 et coïncide avec l'ex support du 10 juin, puis 5 850 Pts (par la règle du balancier sur rupture du support des 6.200).