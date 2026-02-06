Euro numérique: la BCE presse l'UE d'éviter tout retard législatif

Tout retard de l'Union européenne dans l'adoption de l'euro numérique, version digitale de l'argent détenue en espèces, exposerait le Vieux-Continent aux acteurs "big tech non-européens" avertit un haut responsable de la Banque centrale européenne ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Tout retard de l'Union européenne dans l'adoption de l'euro numérique, version digitale de l'argent détenue en espèces, exposerait le Vieux-Continent aux acteurs "big tech non-européens", a averti vendredi un haut responsable de la Banque centrale européenne.

L'italien Piero Cipollone, membre du directoire de la BCE, a de nouveau développé lors d'un discours à Chypre les avantages de l'euro numérique pour les citoyens, commerçants et prestataires de paiements.

Il a également jugé "de plus en plus urgente" l'adoption d'un cadre légal pour accélérer le projet, tout en saluant les initiatives en cours des banques privées visant à élargir les systèmes de paiement.

"Tout retard dans le processus législatif risquerait de casser l'élan de ces efforts publics et privés conjoints", a prévenu M. Cipollone.

"Cela renforcerait encore notre dépendance aux systèmes de cartes internationaux et augmenterait notre exposition aux solutions de paiement et stablecoins des grandes entreprises technologiques non-européennes", a-t-il ajouté.

La BCE, qui a commencé à étudier l'opportunité de lancer sa propre monnaie numérique en 2020, compte lancer courant 2027 la phase pilote du projet, à condition qu'un cadre législatif européen soit adopté cette année.

M. Cipollone a salué un "pas décisif" récemment franchi par les États membres en adoptant une position commune sur le projet de règlement sur l'euro numérique.

La balle est désormais dans le camp du Parlement européen qui "discute activement de la proposition et devrait adopter sa position en mai", selon le banquier central.

"Une fois la législation adoptée, les standards de l'euro numérique pourront être finalisés et mis à disposition du marché", a-t-il ajouté.

Quand les commerçants mettront à jour leurs terminaux, ceux-ci pourront être "compatibles avec l'euro numérique", permettant aux prestataires européens "d'étendre leurs services et cas d'usage", selon M. Cipollone.

Parallèlement, des banques privées, encore réticentes à l'euro numérique, développent des solutions de paiements comme Wero, de la société EPI (European Payments Initiative), pour créer une alternative européenne aux géants américains Mastercard, Visa et PayPal.