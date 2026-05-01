Eurizon affiche près de 20 milliards d’euros dans les ETF

Après le lancement des dix premiers ETF actions de la gamme YourIndex Sicav en mai 2025, Eurizon Capital SGR élargit son offre en y intégrant également des fonds obligataires.

L’offre complète comprend désormais trente-trois compartiments (16 actions et 17 obligataires), qui affichent en avril 2026 des encours supérieurs à 19 milliards d’euros. Les stratégies couvrent toutes les zones géographiques et classes d’actifs, avec un focus sur les thématiques ESG. Les investisseurs peuvent choisir entre des parts traditionnelles (institutionnelles) et des parts cotées (UCITS ETF).

Compte tenu de l'évolution du marché des ETF actifs, Eurizon a aussi décidé de lancer en mars la plateforme YourActive Sicav, dédiée aux ETF actifs. Le premier ETF est le YAS Robotics Active, investi avec une approche active dans des sociétés développant de nouveaux produits et services axés sur la robotique et l’automatisation.

Laurence Marchal