Eurazeo vise un retour à l'actionnaire d'environ €400 mlns en 2026
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 07:00

La société d'investissement française Eurazeo EURA.PA a annoncé mercredi prévoir retour à l'actionnaire d'un total d'environ 400 millions d'euros en 2026, notamment par le biais d'un dividende ordinaire de 2,92 euros par action, en hausse de 10% sur un an.

Le groupe a également prévu un rachat d'actions sur environ 4% du capital, pour environ 200 millions d'euros sur l'année.

Les actifs sous gestion 2025 sont ressortis à 39 milliards d'euros, en hausse de 8% sur un an.

Le résultat net part du groupe est resté en territoire mais négatif mais s'est légèrement amélioré, à -403 millions d'euros, tandis que l'Ebitda de l'activité de gestion d'actifs s'établit à 206 millions d'euros, en progression de 12%.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

EURAZEO
44,960 EUR Euronext Paris +0,36%
