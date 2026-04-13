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Eurazeo va s'offrir le Groupe Netco
information fournie par Zonebourse 13/04/2026 à 08:31

La société d'investissement a conclu un accord définitif en vue de l'acquisition d'une participation majoritaire au capital du Groupe Netco, un leader européen des services de maintenance critique pour les systèmes de convoyage dans des industries essentielles, auprès d'Ardian.

Les fondateurs de Netco réinvestiront de manière significative aux côtés d'Eurazeo, reflétant une ambition commune d'accélérer le développement du groupe et de renforcer son positionnement.

Fondé à Bordeaux en 1902 par la famille Perriez, Netco s'est imposé comme un leader européen et un acteur mondial de premier plan dans la maintenance et l'entretien des systèmes de convoyage, au service de nombreux secteurs industriels, notamment le recyclage, l'énergie, les équipements industriels, l'agroalimentaire, la métallurgie, les carrières, l'extraction des granulats et les minerais, ainsi que la pharmacie et la chimie.

Le groupe intervient dans des industries critiques, pour lesquelles la continuité d'exploitation est essentielle et toute défaillance des systèmes de convoyage peut entraîner des pertes de production significatives et durables, faisant de ses services un enjeu majeur pour ses clients.

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